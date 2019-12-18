Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев считает, что у России есть большие шансы обжаловать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в суде.
Прогнозы давать не буду, но считаем, что [наши] аргументы достаточно сильные, — цитирует Ивлева ТАСС.
Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.
Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.