https://static.news.ru/photo/5036b2c2-2250-11ea-9e65-fa163e074e61_660.jpg Александр Ивлев Фото: Wikimedia

Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев считает, что у России есть большие шансы обжаловать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в суде.

Прогнозы давать не буду, но считаем, что [наши] аргументы достаточно сильные, — цитирует Ивлева ТАСС.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.