Глава МОК выступил за возвращение российских спортсменов без флага и гимна Глава МОК выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену под нейтральным флагом

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Российские спортсмены, не поддержавшие спецоперацию на территории Украины, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Такое мнение высказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, его слова передает Corriere della Sera.

Российские спортсмены не начинали [спецоперацию]. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — сделать так, чтобы спортсмены с российским паспортом, которые не поддерживают спецоперацию, снова участвовали в соревнованиях, — сказал Бах.

Чиновник добавил, что некоторые правительства приняли решение отказывать в визах российским спортсменам, даже если им разрешено участвовать в соревнованиях. Другие в запретили своим спортсменам соревноваться с россиянами.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не допускать к участию российских и белорусских спортсменов.

Позже Бах высказался про отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований. Он назвал миссию МОК не политической, а гуманитарной. При этом он заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов — защитные меры и время для их отмены ещё не пришло.