Глава МОК высказался о возможном бойкоте Олимпиады Россией Глава МОК: бойкот Олимпиады Россией не будет хорошей новостью

Фото: Kenichiro Ogane/AFLO/Global Look Press

Томас Бах

Возможный бойкот Россией Олимпиады в Париже не будет хорошей новостью для Международного олимпийского комитета, заявил его президент Томас Бах в интервью французскому изданию Le Monde. При этом он отметил, что является сторонником жесткой линии в отношении тех, кто нарушает Олимпийскую хартию.

Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддержат эти действия, то подпадают под санкции. Если они этого не делают, то они должны пользоваться своими правами, и это принцип, которым мы руководствуемся, — сказал глава МОК.

По словам Баха, бойкот никогда не бывает хорошим. Однако он указал, что считает необходимым защищать атлетов, которые соблюдают Олимпийскую хартию.

Это приверженность правам человека, и не может быть коллективной вины, — добавил он.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация никогда не занималась бойкотом Игр. По его словам, ОКР всегда поддерживает участие российских спортсменов в соревнованиях, но исключительно на равных условиях. Поздняков отметил, что те требования, которые МОК выдвигает для участия россиян в Олимпиаде, являются «нелегитимными, несправедливыми и неприемлемыми».