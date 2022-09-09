Глава МОК отреагировал на смерть Елизаветы II Глава МОК: Елизавета II была великим сторонником спорта

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах перед началом заседания исполкома организации высказался о смерти королевы Елизаветы II. Он назвал ее великим сторонником спорта и олимпийского движения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОК.

Ее Величество была единственным главой государства, объявившим об открытии двух Олимпиад. Она присутствовала на Олимпийских играх в Лондоне еще в 1948 году. Всякий раз, когда она посещала спортивные мероприятия, можно было почувствовать, как она ценит спорт и сколько радости он ей приносит. Она сама была опытной наездницей, — приводит слова Баха официальный сайт МОК.

Функционер также отметил чувство юмора королевы, проявленное во время церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Тогда Елизавета II приняла участие в юмористическом видеоскетче.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.

Над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, главными резиденциями британских монархов, приспущены флаги. После смерти матери наследник престола принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности.