Глава МОК сообщил о готовности олимпийских объектов в Пекине

https://static.news.ru/photo/0447421e-4c48-11eb-ab1d-fa163e074e61_660.jpg Томас Бах Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортивные объекты в Пекине уже готовы к проведению зимней Олимпиады-2022.

Бах отметил, что активную подготовку к Играм начнут в ближайшие недели.

Мы видим ту же заинтересованность и решимость наших китайских партнёров. Все олимпийские объекты уже готовы принять лучших спортсменов мира по зимним видам спорта, — гласит заявление главы МОК на сайте организации.

Бах также рассказал, что Токио, где летом должна пройти отложенная из-за пандемии коронавируса Олимпиада-2020, по-прежнему остаётся «самым подготовленным городом за всю историю» с точки зрения проведения глобального спортивного мероприятия.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Игры в Токио намечены на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее организационный комитет зимней Олимпиады 2022 года в Пекине презентовал новый дизайн пиктограмм видов спорта, которые будут представлены на Паралимпийских и Олимпийских играх, передавал NEWS.ru. В основу внешнего вида пиктограмм положена традиционная художественная форма гравировки печатей, характерная для эпох китайских императорских династий Цинь и Хань.