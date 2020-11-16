Глава МОК рассказал о вакцинации участников Олимпиады в Токио

https://static.news.ru/photo/910bc8e0-27fa-11eb-a41a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yutaka/Global Look Press

Олимпийские игры пройдут в Токио в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

В понедельник, 14 ноября, Бах встретился с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суги. На встрече обсуждался в том числе вопрос вакцинации спортсменов. Позже Бах выступил на пресс-конференции, где раскрыл некоторые подробности об обеспечении здоровья спортсменов.

Если вакцина к тому моменту будет доступна, обещаю, что МОК сделает всё возможное для вакцинации иностранных участников Игр в их странах. Таким образом, японский народ будет чувствовать себя в безопасности. Мы возьмём на себя расходы на вакцину и будем сотрудничать по этому вопросу с национальными олимпийскими комитетами, — заявил Бах.

Он отметил, что вакцинация спортсменов не будет обязательным условием участия в Олимпиаде. Также Бах сообщил, что МОК работает над мерами по обеспечению санитарной безопасности на трибунах. Он выразил уверенность, что олимпийские соревнования пройдут в присутствии зрителей.

Изначально, напомним, проведение Олимпиады планировалось с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы. Теперь ожидается, что Игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом Олимпиада всё равно пройдёт под названием «Токио-2020».

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Томас Бах анонсировал участие в Играх спортсменов, выступающих в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Комиссар НБА достиг согласия с ассоциацией игроков, что новый сезон начнётся 22 декабря. Это позволит лучшим баскетболистам мира сыграть на Олимпиаде в Токио.