Глава МОК провёл беседу со сборной США из-за дела Валиевой
Глава МОК Томас Бах провёл беседу со сборной США из-за дела Валиевой
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
07:37, 17 февраля 2022
Томас БахФото: Li Ga/Global Look Press
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Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что глава организации Томас Бах встретился с представителями сборной США. Целью встречи была беседа на тему отменённой церемонии награждения фигуристов после командного турнира, сообщает ТАСС.
Сегодня президент Бах встречался с представителями сборной США, но содержание их беседы должно остаться между ними, — сказал Адамс.
Кроме того, функционер отметил, что Бах планировал встретиться и с японцами по этому делу, но в Национальном олимпийском комитете Японии заявили, что их полностью устраивает подход МОК. Японская сторона не имеет никаких претензий.
В командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине победу одержала сборная России. Второе место досталось команде США, а третье место заняли японцы.
Ранее сообщалось, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата для сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости. Несмотря на это, российская фигуристка допущена до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.