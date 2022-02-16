Глава МОК провёл беседу со сборной США из-за дела Валиевой

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что глава организации Томас Бах встретился с представителями сборной США. Целью встречи была беседа на тему отменённой церемонии награждения фигуристов после командного турнира, сообщает ТАСС.

Сегодня президент Бах встречался с представителями сборной США, но содержание их беседы должно остаться между ними, — сказал Адамс.

Кроме того, функционер отметил, что Бах планировал встретиться и с японцами по этому делу, но в Национальном олимпийском комитете Японии заявили, что их полностью устраивает подход МОК. Японская сторона не имеет никаких претензий.

В командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине победу одержала сборная России. Второе место досталось команде США, а третье место заняли японцы.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата для сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости. Несмотря на это, российская фигуристка допущена до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.