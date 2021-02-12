Глава Минспорта похвалил российских атлетов за успехи в предолимпийский год

https://static.news.ru/photo/0c391d96-6df7-11eb-9ee9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выступление россиян на чемпионате мира по конькобежному спорту даёт надежду на успех на Олимпиаде 2022 года в Пекине, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Мы очень внимательно следим за выступлениями всех спортсменов, и этот год начался успешно во многих видах спорта — в конькобежном спорте, лыжах, скелетоне, бобслее, лыжной акробатике. Очень рад таким результатам в предолимпийский год, это даёт нам надежды на хорошие выступления в Пекине в следующем году. Рад, что хороший результат показывают молодые спортсмены, у нас есть резерв, есть будущее, — сказал ТАСС министр.

На проходящем в Херенвене (Нидерланды) ЧМ по конькобежному спорту россияне взяли уже шесть медалей (четыре бронзы, серебро и золото). Первенство завершится 14 февраля.

Матыцин от имени возглавляемого им министерства пообещал продолжать активно поддерживать сборные по разным видам спорта, подготовку тренеров и работу со спортсменами в регионах.

От профессионализма тренеров очень многое зависит, как и от профессионализма тех, кто помогает ребятам выступать. Это врачи, массажисты, технические специалисты, это хорошая командная работа. Поздравляю конькобежцев и надеюсь на дальнейшие успехи. Ещё надеюсь, что биатлонисты нас порадуют, — заключил министр.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, если обстоятельства не помешают их проведению.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать со своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. На ЧМ по конькобежному спорту впервые прозвучала музыка Чайковского вместо гимна РФ при награждении российского спортсмена.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам публиковать на личных страницах в соцсетях гимн, герб, флаг и другие государственные символы страны во время чемпионата мира по биатлону.