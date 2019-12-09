https://static.news.ru/photo/35db18d2-19a9-11ea-b866-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство спорта ознакомилось с дорожной картой, переданной ведомству Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).

По словам главы Минспорта Павла Колобкова, он изучил документ, который теперь необходимо согласовать с РУСАДА.

Пока, насколько я знаю, они её с РУСАДА не согласовали. Поэтому, надеюсь, на следующей неделе они её доведут до конца, — сказал он.

Колобков также отметил, что на следующей неделе пройдёт отчётная конференция исполкома ВФЛА, после которой может быть принято решение о проведении досрочного совещания.

Наши представители будут там участвовать, мы находимся в полном контакте с исполняющим обязанности этой федерации, — подчеркнул министр.

Он назвал сложившуюся ситуацию сложной и требующей создания структуры управления, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что и.о. президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко назвала уход Юрия Борзаковкого с поста вице-президента организации неожиданным решением.