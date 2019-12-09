Министерство спорта ознакомилось с дорожной картой, переданной ведомству Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).
По словам главы Минспорта Павла Колобкова, он изучил документ, который теперь необходимо согласовать с РУСАДА.
Пока, насколько я знаю, они её с РУСАДА не согласовали. Поэтому, надеюсь, на следующей неделе они её доведут до конца, — сказал он.
Колобков также отметил, что на следующей неделе пройдёт отчётная конференция исполкома ВФЛА, после которой может быть принято решение о проведении досрочного совещания.
Наши представители будут там участвовать, мы находимся в полном контакте с исполняющим обязанности этой федерации, — подчеркнул министр.
Он назвал сложившуюся ситуацию сложной и требующей создания структуры управления,
Ранее NEWS.ru писал, что и.о. президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко назвала уход Юрия Борзаковкого с поста вице-президента организации неожиданным решением.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)
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