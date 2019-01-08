Глава комитета WADA ответил на обвинения Самуэльссона

https://news.ru/storage/news/62e654343463b1aa8bca229c4ced265a/33d155e2-1152-4065-aee5-d5459a7a1ea5_850.jpg Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Себастьян Самуэльссон

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор написал ответное письмо шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону, который критикует деятельность WADA в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Дорогой мистер Самуэльссон, спасибо за письмо от 7 января 2019 года. Мне очень жаль, что вы считаете приемлемым обвинять меня и комитет по соответствию в нехватке принципов, в неэтичности и нечестности. Не думаю, что эти обвинения справедливы», — написал Тэйлор в письме, которое опубликовал журналист BBC Дэн Роан на своей странице в Twitter.

Тэйлор отметил, что согласен со спортсменом в том, что ситуация с допингом в России — «это огромный скандал». По мнению Тэйлора, единственная возможность узнать, кто «был мошенником», — это получить данные московской антидопинговой лаборатории.

«Я не согласен с вашей критикой сентябрьских рекомендаций комитета по соответствию восстановить в правах РУСАДА в вопросе двух критических условий», — продолжил Тэйлор.

Он добавил, что выступление шведа за немедленное лишение прав РУСАДА приведет к искам в связи с нарушением формальности. По его словам, если данные будут предоставлены, то решение по данному вопросу будут принимать антидопинговые организации.

«Мы хотим убедиться, что сможем в суде отстоять решение об отстранении, если оно будет принято. Полагаю, вам бы этого тоже хотелось», — подытожил Тэйлор.

Российская сторона должна была передать данные московской антидопинговой лаборатории экспертам WADA до 31 декабря 2018 года. Но данные не были переданы из-за проблем с сертификацией оборудования.

Эксперты WADA прибудут в Россию 9 января для того, чтобы забрать данные московской антидопинговой лаборатории.

News.ru сообщал, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ответил на комментарий журналиста Владаса Ласицкаса.