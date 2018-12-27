Глава КДК РФС рассказал о штрафах в российском футболе

https://news.ru/storage/news/edf677d86d9780e0a565f548ba3a6b53/c8abd93a-6f6d-4e4a-894d-75d00b5abce7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Российские болельщики

Руководитель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о том, сколько российские клубы потратили на оплату штрафов в нынешнем году.

«25 млн 552 тыс. 500 рублей. В том числе по Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) — 15 млн 665 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца «Р-Спорт».

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сумма штрафов достигала 5 млн 38 тыс. рублей, в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и Кубке России — более 2 млн рублей в каждом турнире. В молодёжном первенстве сумма достигла отметки в 211 тыс. рублей, тогда как в женском футболе — всего 27,5 тыс. рублей.

Григорьянц отметил, что по сравнению с прошлыми годами наблюдается положительная динамика. Наиболее частые нарушения — за дискриминацию. Также глава КДК РФС добавил, что уменьшилось количество нарушений, связанных с пиротехникой и ненормативной лексикой.

«Культура боления с каждым годом становится всё лучше», — подытожил он.

Ранее News.ru сообщал, что главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин получил длительную дисквалификацию после заседания КДК РФС.