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Глава КДК РФС рассказал о штрафах в российском футболе

Российские болельщики Сергей Булкин/News.ru

Российские болельщики

спорт [ версия для печати ]

Руководитель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о том, сколько российские клубы потратили на оплату штрафов в нынешнем году.

«25 млн 552 тыс. 500 рублей. В том числе по Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) — 15 млн 665 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца «Р-Спорт».

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сумма штрафов достигала 5 млн 38 тыс. рублей, в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и Кубке России — более 2 млн рублей в каждом турнире. В молодёжном первенстве сумма достигла отметки в 211 тыс. рублей, тогда как в женском футболе — всего 27,5 тыс. рублей.

Григорьянц отметил, что по сравнению с прошлыми годами наблюдается положительная динамика. Наиболее частые нарушения — за дискриминацию. Также глава КДК РФС добавил, что уменьшилось количество нарушений, связанных с пиротехникой и ненормативной лексикой.

«Культура боления с каждым годом становится всё лучше», — подытожил он.

Ранее News.ru сообщал, что главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин получил длительную дисквалификацию после заседания КДК РФС.


#футбол #КДКРФС
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