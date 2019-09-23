WADA ясно обозначило свою позицию сегодня, они продлили срок расследования. Мы будем с интересом ждать результатов. Но также мы продолжаем работать вместе с AIU (орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике. — News.ru), который отчитался перед советом, — сказал на пресс-конференции Коу.