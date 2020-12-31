Глава ФЛГР: попавшие в аварию члены сборной РФ родились в рубашках

https://static.news.ru/photo/df400bd0-4c43-11eb-a5e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: SkiNordique_net/twitter.com

Члены сборной России по лыжным гонкам, попавшие в ДТП на границе Швейцарии и Италии, родились в рубашках. Об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По её словам, сейчас все ребята из сервисной бригады национальной команды работают, все живы.

Я очень переживаю за них, потому что бывает такое, что сразу какие-то повреждения не обнаруживаются. Сказала им, чтобы следили за своим самочувствием. Да, вылезают новые синяки, но это мелочи. Считаю, что они все родились в рубашках и бог хранил их в момент аварии, — сказала Вяльбе РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что члены сборной России по лыжным гонкам попали в ДТП в ночь с 29 на 30 декабря. Микроавтобус, в котором находились шесть спортсменов, съехал с дороги и попал в замёрзший водоём. Попавшие в аварию лыжники вызвали экстренные службы. На место прибыли медики, но пострадавшие отказались от помощи. При этом один из находившихся в транспортном средстве получил сотрясение мозга. Позднее старший тренер сборной Юрий Бородавко сообщил, что в машине была сервисная бригада национальной команды, никто из них не пострадал.

Престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» проходит с 1 по 10 января в швейцарском Валь-Мюстаире, а также в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.