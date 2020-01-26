https://static.news.ru/photo/b0f25f26-4028-11ea-8545-fa163e074e61_660.jpg Алексей Власенко Фото: АГН «Москва»

Президент Федерации водного поло РФ Алексей Власенко считает, что отсутствие российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио серьёзно снизит уровень конкуренции и негативно отразится на интересе зрителей к соревнованиям. Вопрос об участии российской сборной по водному поло в Олимпиаде до сих пор остаётся открытым.

Олимпийские игры без России превратятся в первенство ЖЭКа. Кто их будет смотреть? — цитирует ТАСС Власенко.

Он также подчеркнул, что все мировые телекомпании «платят сумасшедшие деньги», чтобы их зрители могли следить «за противостоянием США и России», а если уйдёт один из сильнейших соперников, то и интерес к таким Играм снизится.

Как писал NEWS.ru, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) официальный запрос по спору с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может на четыре года оставить Россию без права проводить крупнейшие соревнования, а российских спортсменов — выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции в силу ещё не вступили.