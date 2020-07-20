Глава ДС РФС: судьи РПЛ совершают ошибки, но VAR уменьшает их количество

https://static.news.ru/photo/2e7e17c8-ca9e-11ea-8938-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система видеопомощи арбитрам (VAR) помогает бороться с ошибками арбитров РПЛ. Об этом заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи в ответ на озвученные журналистами претензии фанатов и руководства «Спартака».

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун после проигранного полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» заявил о претензиях к судейству с помощью VAR. Позже фанаты «красно-белых» призвали Кашшаи уйти в отставку, обвинив его в предвзятости.

Судьи делают ошибки, но у нас теперь работает система VAR, количество ошибок снижается. Будем работать над тем, чтобы уменьшить время принятия решений, — цитирует РИА Новости ответ Кашшаи.

Он добавил, что его работа — назначать, обучать и развивать судей. Кроме того, Кашшаи заявил, что сам критично настроенный человек, но в СМИ будет защищать судей, потому что доверяет им.

По его мнению, система VAR работает только с марта и необходимо практиковаться и нарабатывать опыт. Чем больше матчей будет проведено с ней, тем будет лучше, отметил Кашшаи.

Как писал NEWS.ru, главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич отметил, что остановки VAR немного кушают, убивают футбол, но комментировать эти решения бессмысленно.