Гимнастки Аверины рассказали, как будут проходить игры ПМЭФ Арина Аверина не сообщила, будет ли участвовать в играх ПМЭФ

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Арина Аверина

Российский призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Арина Аверина рассказала на пресс-конференции в медиацентре международной медиагруппы «Россия сегодня», что игры Петербургского международного экономического форума будут проходить с учетом новых форматов соревнований, появившихся за последние два года, передает корреспондент NEWS.ru. Спортсменка и ее сестра Дина Аверина не сообщили, будут ли они участвовать в мероприятии.

Ирина Александровна Винер в своем выступлении сказала о необходимости проведения новых форматов соревнований. И сейчас, спустя два года, у нас этих форматов очень много, — подчеркнула Аверина.

Ранее Москва пригласила представителей движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов уточнил, что у страны есть много сфер для сотрудничества с объединением. По словам дипломата, в приоритете стоит закупка Афганистаном нефтепродуктов.

Кабулов уточнил, что приглашение уже направлено, однако уровень приглашения дипломату пока неизвестен. Одной из тем для обсуждения мог стать транзит через Афганистан. Кабулов полагает, что это может расширить товарооборот в регионе.