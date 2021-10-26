Гимнастка Мельникова уличила СМИ во лжи после скандала на ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что некоторые представители СМИ сознательно исказили её слова о скандальной ситуации на чемпионате мира 2021 года в Японии, когда её лишили золота из-за решения судей. Своими мыслями спортсменка поделилась на странице в Instagram.

По словам Мельниковой, многие СМИ пишут недостоверную информацию и делают лживые высказывания от её лица.

Мне не хочется создавать большой ажиотаж вокруг этой ситуации. Строить жертву из себя я не буду и не собираюсь. Я написала пост, в котором конструктивно всё расписано. Ни обвинений, ни обид, ни жалости, — написала спортсменка.

В качестве примера распространения недостоверной информации Мельникова привела пост одного из спортивных ресурсов со следующим содержанием: «Нашу гимнастку лишили золота ЧМ. Она считает, что японке дали медаль за выслугу лет. А видео выступления опровергает решение судей». Гимнастка отметила, что она таких слов не говорила и не могла сказать, так как с уважением относится к сопернице из Японии.

Спортсменка предложила СМИ создавать ажиотаж из-за того, что ни один канал не показал чемпионат мира по спортивной гимнастике.

Мельникова стала второй в вольных упражнениях (14,000 балла), а победу одержала Маи Мураками (14,066). Изначально японская спортсменка получила меньше баллов, чем россиянка, однако после запрошенного повтора судьи повысили оценку Мураками на 0,1 балла. В результате Мураками обошла Мельникову. Российская команда подала протест, но его отклонили.

Ранее сообщалось, что Мельникова завоевала золото на чемпионате мира 2021 года по спортивной гимнастике в личном многоборье. Турнир проходил в японском Китакюсю.