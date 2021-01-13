Гимнастка Александра Солдатова удивила поклонников длинными ногами

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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова взбудораживала пользователей Интернета новой фотографией. 22-летняя россиянка запечатлела себя в обтягивающем костюме, вызвав массу восторженных комментариев, в основном — от представителей мужского пола.

Снимок появился в Instagram-аккаунте девушки. Как она заявила , «по многочисленным просьбам».

Солдатова сфотографировала себя в зеркале в раздевалке спортивного клуба, буквально приковав внимание юзеров к своим формам. Те рассыпались в комплиментах, говоря об идеальной женской фигуре. Многие написали, что девушка прекрасна, очаровательна и вообще — идеал.

Некоторые же поразились длине ног девушки. «Где заканчиваются эти ноги?» — задался вопросом один из комментаторов, отметив, что «на эту красоту можно смотреть всегда».

Ранее, как писал NEWS.ru, Солдатова призналась, что страдала булимией, и посоветовала столкнувшимся с этой проблемой людям не скрывать своё заболевание от близких.

В конце 2020 года гимнастка приняла решение завершить спортивную карьеру.