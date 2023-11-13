Гимнастам разрешат самим решать, выступать ли под нейтральным флагом Глава ФСГР Титов: решение выступать под нейтральным флагом примут сами гимнасты

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Решение о выступлении на соревнованиях на условиях Международной федерации гимнастики (FIG) остается прерогативой самих спортсменов, заявил ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) и член исполкома FIG Василий Титов. По его словам, критерии присвоения нейтрального статуса российским и белорусским гимнастам очень непростые и нуждаются в тщательном изучении.

Принимать решение об участии в нейтральном статусе будут сами спортсмены, кто теоретически сможет соответствовать условиям нейтральности. При этом будет важна позиция каждой российской федерации по отдельным гимнастическим дисциплинам, — заявил Титов.

Он добавил, что только после тщательного изучения критериев присвоения нейтрального статуса сможет сказать, удастся ли кому-то из российских спортсменов выполнить условия FIG, чтобы поехать на международные турниры. По словам Титова, нельзя исключать того, что кто-то из гимнастов поедет на соревнования.

Весной 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) предложил федерациям допускать к соревнованиям россиян, которые не поддержали спецоперацию. Однако допуск возможен только в нейтральном статусе.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Россия не принимает условие о выступлении под нейтральным флагом на международных соревнованиях. По ее словам, которые приводит, подобные условия унизительны для отечественных олимпийцев.