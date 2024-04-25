Гимнастка Аверина раскрыла сроки восстановления после операции Аверина сообщила, что восстановится после операции через три месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дина Аверина

Серебряный призер Олимпийских игр и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила, что ее восстановление займет два-три месяца, передает ТАСС. Ранее спортсменка рассказала, что ей провели первую в жизни операцию.

Операция прошла хорошо, швы еще не сняли. Сроки [восстановления] долгие, конечно. Но я надеюсь, что быстрее восстановлюсь. Месяца два-три, — сказала Аверина.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной РФ Ирина Винер сообщила, что многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины объявили о завершении спортивной карьеры. Она выразила им благодарность за пройденный путь к вершинам спорта.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат от партии «Единая Россия» Светлана Журова заявила, что Аверины могут подумать о том, чтобы продолжить карьеру в качестве депутатов Госдумы. При этом она предупредила, что в жизни парламентариев существует большое количество ограничений.

Дина Аверина является заслуженным мастером спорта России, на ее счету 18 золотых медалей чемпионатов мира, в том числе четыре титула абсолютной чемпионки, 10 медалей высшего достоинства с чемпионатов Европы, три золота Европейских игр и два — абсолютного первенства чемпионатов РФ. Арина Аверина также имеет звание заслуженного мастера спорта России. Она пять раз становилась чемпионкой мира, является двукратной абсолютной чемпионкой Европы и трехкратной абсолютной чемпионкой России.