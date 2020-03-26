https://static.news.ru/photo/cc1790a2-6eb1-11ea-a37c-fa163e074e61_660.jpg Антон Голоцуцков Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков высказался на тему переноса Олимпийских игр 2020 года в Токио на 2021 год.

Он отметил, что на данную ситуацию необходимо смотреть не со стороны спортсмена, который может упустить возможность в последний раз поехать на Олимпиаду, а с точки зрения зрелого человека.

Решение о переносе принято верно, так как соблюдение безопасности в таких ситуациях, которую мы переживаем сегодня, — это самый разумный выход, — заявил Голоцуцков, комментарий которого NEWS.ru предоставила пресс-служба спортсмена.

Как писал NEWS.ru, Международный олимпийский комитет и правительство Японии 24 марта договорились отложить Олимпийские и Паралимпийские игры на год. По предварительным оценкам, перенос обойдётся организаторам в $5,8 миллиарда.