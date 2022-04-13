Генич назвал фразу, из-за которой его отстранили от матчей «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал причину своего отстранения от матчей «Спартака» в нынешнем сезоне. В интервью «РБ Спорт» журналист сообщил, что руководству московского клуба не понравилась фраза, которую комментатор произнёс после окончания матча красно-белых с «Краснодаром» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Я не буду комментировать «Спартак». До конца сезона. Кто знает, может быть, и дольше. Во-первых, сам не хочу. Во-вторых, «Спартак» высказал такое пожелание. Когда я сказал, что «никто не ожидал, что этот молодой «Краснодар» приедет и дёрнет «Спартак» в Москве. Вот за эти слова, — сказал Генич.

Комментатор признал, что его высказывания, «может быть, носили неэфирный характер», но «Спартак» не должен был реагировать на эту фразу подобным образом.

Отметим, что Генич является воспитанником футбольной школы «Спартака», хотя за московский клуб не провёл ни одного матча. В качестве футболиста он наиболее известен по выступлениям за «Химки» и «Амкар».

Встреча «Спартака» и «Краснодара» прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Счёт в матче открыл полузащитник краснодарского клуба Эдуард Сперцян, отличившийся со штрафного. В конце первого тайма нападающий «Спартака» Квинси Промес восстановил равновесие, реализовав пенальти. Под занавес встречи Сперцян оформил дубль, также забив с 11-метрового стандарта.