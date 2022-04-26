«Где-то не добрали»: Журова согласилась с мнением Путина об итогах ОИ Журова согласилась с мнением Путина об итогах ОИ в Пекине: «Где-то не добрали»

Светлана Журова / Фото Павел Кашаев/Global Look Press

Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru поддержала президента России Владимира Путина, который заявил, что итоговое место сборной РФ на Олимпийских играх в Пекине оказалось ниже запланированного в стратегии развития спорта. Российский лидер обязал министра спорта доложить о причинах.

Я также как и президент могу сказать по этому поводу, что немного расстроена, потому что ожидала от них этого. Вот буквально по небольшому количеству медалей золотых мы действительно где-то потеряли, — отметила спикер.

Депутат призналась, что конькобежцы и хоккеисты могли выступить намного лучше.

От конькобежцев ожидала большего, серебряные и бронзовые есть, но я ждала золотых, предпосылки были, мне так это виделось. Насчёт конькобежцев соглашусь. В остальных видах где-то были неожиданности. В целом я также надеялась на наших хоккеистов. Какие-то были реально медали, которые должны были быть, но они не состоялись, — подчеркнула Журова.

26 апреля Путин вручил награды чемпионам Олимпиады в Пекине. По его словам, блестящие и волевые победы российских спортсменов стали настоящим украшением Игр. На встрече с олимпийцами он отдельно отметил достижения фигуристки Камилы Валиевой, котрая завоевала золото Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях, а затем стала фигуранткой допингового скандала.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. В общем медальном зачёте Россия оказалась на девятом месте. Медальный зачёт досрочно выиграли норвежцы, у которых 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место заняла команда Германии, третье — сборная Китая.