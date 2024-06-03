Где отметит день рождения Елена Исинбаева: скандальной спортсменке — 42

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Елена Исинбаева

3 июня 42 года исполняется российской легкоатлетке Елене Исинбаевой, которая дважды стала олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом и установила множество мировых рекордов. Спортсменка, завершившая карьеру в 2016 году, недавно попала на первые полосы газет из-за скандала, связанного с проживанием в Испании. О достижениях Исинбаевой, противоречивых моментах в биографии и о ее жизни сейчас — в материале NEWS.ru.

Как Исинбаева оказалась в центре скандала

Летом 2023 года испанское издание El Digital Sur опубликовало информацию о жизни Исинбаевой на Тенерифе. Газета отмечала, что у бывшей спортсменки есть дом на Канарских островах площадью около 200 кв. м, собственность в курортном городе Кальяо Сальвахе на юге острова и автомобиль, зарегистрированный на супруга. По данным El Digital Sur, Исинбаева получила вид на жительство в Испании, а ее дети получают образование в испанской школе.

При этом издание отмечало, что Исинбаева имеет звание майора Вооруженных сил РФ. В ответ экс-спортсменка заявила, что до 2018 года она защищала цвета ЦСКА и была удостоена высоких наград.

«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», — заявила Исинбаева.

Кроме того, экс-спортсменка назвала себя человеком мира. Ранее она удалила из соцсетей совместное фото с президентом России Владимиром Путиным, сделанное в 2017 году.

Слова Исинбаевой вызвали в России широкий общественный резонанс. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала бывшую легкоатлетку и призвала ее закрыть рот.

«Это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально?» — заявила Вяльбе.

Победительница Олимпиады в танцах на льду Татьяна Навка, напротив, заступилась за соотечественницу.

«Человек жил там (в Испании. — NEWS.ru) задолго до всех этих историй, у нее там семья. Ей там жить дальше — не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины. Плюс ее включили в Международный олимпийский комитет. Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию. Я не так близко знаю Лену, но мы пересекались и общались. Не думаю, что она будет работать против России, поэтому нужно гордиться ею, любить и ценить. Не отталкивать тех, кого не нужно отталкивать», — сказала Навка.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Елена Исинбаева

Как сейчас живет Исинбаева

Исинбаева по-прежнему проживает на Тенерифе. Ее дочь занимается теннисом и выступает на местных турнирах.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Федеральная налоговая служба России оштрафовала бывшую легкоатлетку за неуплату налогов. По данным канала, на текущий момент задолженность олимпийской чемпионки выросла почти до 500 тысяч рублей.

SHOT отмечал, что Исинбаевой нужно закрыть этот долг, в противном случае ее российские счета могут быть заблокированы.

Юрист гражданского права Антон Патракеев в разговоре с NEWS.ru отметил, что уголовная ответственность может грозить экс-спортсменке только в том случае, если она будет уклоняться от уплаты налогов и суд примет соответствующее решение. Пока речь идет только о пенях. Если Исинбаева их не заплатит, то ее счета в России могут заблокировать. Но их восстановят, как только средства поступят на счет ФНС. Уголовная ответственность наступает только в случае «злостного уклонения», о чем сейчас речи не идет, заключил Патракеев.

Как Исинбаева начинала путь в спорте

Будущая легкоатлетка родилась в Волгограде. Родители решили отдать дочь в спортивную гимнастику. Исинбаева занималась этим видом спорта до 15 лет, после чего ее отчислили из спортшколы из-за отсутствия перспектив. Наставник Исинбаевой Александр Лисовой посоветовал ей попробовать силы в легкой атлетике, а также порекомендовал обратиться к тренеру Евгению Трофимову. Тот посчитал, что спортсменка может добиться результатов в прыжках с шестом.

Уже через год после смены специализации Исинбаева начала одерживать первые победы. В 2000 году она выиграла юниорский чемпионат мира, установив рекорд планеты в своей возрастной категории.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Елена Исинбаева

Как Исинбаева стала легендарной спортсменкой

В 2000-м юниорка поехала на Олимпийские игры в Сидней, однако первый блин вышел комом. Россиянка не смогла преодолеть квалификационную высоту 4,30 метра и осталась без медалей. Спустя два года спортсменка взяла серебро на чемпионате Европы, а еще через год попала в топ-3 на первенстве мира.

В 2003 году Исинбаева установила свой первый мировой рекорд — 4,82 метра — на этапе Гран-при в Великобритании. До Игр-2004 в Афинах россиянка пять раз обновила собственное достижение и подошла к соревнованиям с результатом 4,90 метра. В драматичном противостоянии с соотечественницей Светланой Феофановой Исинбаева с третьей попытки взяла высоту 4,80 и завоевала золотую медаль. Будучи уже олимпийской чемпионкой, спортсменка заказала высоту 4,91 метра и побила еще один мировой рекорд.

Исинбаева провела феноменально следующий олимпийский цикл, одерживая победы на всех турнирах и устанавливая очередные достижения. На Играх-2008 в Пекине россиянка могла проиграть только самой себе, но вновь завоевала золото с мировым рекордом, который составил 5,05 метра. Позже Исинбаева улучшила это достижение еще на сантиметр. Мировой рекорд спортсменки не побит до сих пор.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press Елена Исинбаева

Чем занималась Исинбаева после окончания карьеры

На Играх-2012 в Лондоне Исинбаева завоевала только бронзовую медаль. На ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро ее, как и многих российских легкоатлетов, не допустили до соревнований из-за допингового скандала. После этого Исинбаева завершила карьеру и была избрана в комиссию спортсменов МОК, где работает до сих пор.

В декабре 2014-го она вышла замуж за легкоатлета из Волгограда Никиту Петинова. В то же году у нее родилась дочь Ева, а в 2018-м — сын Добрыня. После окончания карьеры спортсменка участвовала в различных телепроектах и работала комментатором.

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