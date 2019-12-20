https://static.news.ru/photo/11246f44-23fd-11ea-ae60-fa163e074e61_660.jpgВалерий ГаззаевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев заявил, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение о санкциях в отношении российского спорта из-за махинаций бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Эти обвинения стали результатом махинаций Родченкова, который скрывается в США, откуда и идут все эти заказные нападки на российский спорт. Данные СК РФ проливают свет на истину, на которую должны обратить внимание в Спортивном арбитражном суде (CAS), — приводит слова Газзаева ТАСС.
Ранее СКР нашёл доказательства вмешательства бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных. По данным ведомства, он передал WADA альтернативный экземпляр электронного архива, подлинность которого вызывает сомнения, писал NEWS.ru.