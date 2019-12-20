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Следственный комитет России (СКР) заинтересован в сотрудничестве с партнёрами из-за рубежа в расследовании уголовных дел в отношении Григория Родченкова, однако те не позволяют провести его допрос.

Об этом «Интерфаксу» рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По её словам, «иностранные партнёры», формально не отказываясь от сотрудничества, на практике не оказывают содействия по делам против бывшего главы Московской...