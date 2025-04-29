Газон российского хоккеиста забросали кепками после хет-трика Газон у дома хоккеиста Свечникова забросали кепками после хет-трика в матче НХЛ

Фото: Seth Wenig/ТАСС

Андрей Свечников

Газон у дома российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в американском городе Роли забросали кепками, сообщила газета The News & Observer. Эта традиция относится к тем, что оформляет хет-трик на льду.

Это просто невероятно, у меня хорошие соседи. Я видел кепки, но не стал их собирать, потому что еще не до конца проснулся, — сказал Свечников.

В ночь на 28 апреля «Каролина» в гостях обыграла «Нью-Джерси» со счетом 5:2 в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «Харрикейнз». В этой игре 25-летний Свечников забросил три шайбы.

Ранее стало известно, что Свечников проявил себя в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Нью-Джерси Девилз», оформив хет-трик. Это уже второй случай в его карьере, когда он забил три шайбы в матче Кубка Стэнли.

Свечников стал первым игроком в истории франшизы «Каролина/Хартфорд», который сделал несколько хет-триков в плей-офф. Также он вошел в число пяти хоккеистов НХЛ, кому удалось достичь этого показателя в составе одного клуба.

Тем временем нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Уайатт Джонстон отметился дублем в пятом матче серии против «Колорадо» (6:2) в рамках Кубка Стэнли. При этом 21-летний канадец открыл счет встречи на девятой секунде.