Газизов связал проигрыш «Спартака» «Ростову» с «пустым стадионом»

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов считает, что поражение связано с «пустым стадионом». Московский коллектив уступил «Ростову» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги со счетом 0:1.
Присутствуют определённые психологические моменты. Но я уверен, что мы их преодолеем, в следующей игре всё будет намного лучше. Не скажу, что матч был плохой, он был неэмоциональным. Стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре. Хотя качество игры было приличным. У нас были моменты, мы их не забили. Может, «Ростову» больше повезло, — сказал Газизов после игры.
Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Ранее тренер «Спартак» Доменико Тедеско перед матчем 13-го тура РПЛ против «Ростова» прокомментировал отменённую красную карточку Романа Ерёменко.