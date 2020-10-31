Газизов связал проигрыш «Спартака» «Ростову» с «пустым стадионом»

Присутствуют определённые психологические моменты. Но я уверен, что мы их преодолеем, в следующей игре всё будет намного лучше. Не скажу, что матч был плохой, он был неэмоциональным. Стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре. Хотя качество игры было приличным. У нас были моменты, мы их не забили. Может, «Ростову» больше повезло, — сказал Газизов после игры.