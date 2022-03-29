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Газизов рассказал, сколько денег «Спартак» потратил на агентов

Бывший гендиректор «Спартака» рассказал о сумме, которую он потратил на гонорары агентам
18:30, 29 марта 2022
Газизов рассказал, сколько денег «Спартак» потратил на агентов Шамиль Газизов Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о тратах московского клуба за время своей работы. Спортивный функционер заявил, что в те времена была совершена только одна выплата футбольному агенту, сообщает «РБК-Спорт».

Лично я не платил агентам футболистов, когда работал генеральным директором в «Спартаке». При мне в команде клуб заплатил только агентам Виктора Мозеса около €150 тысяч, — заявил Газизов.

53-летний футбольный менеджер работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В ходе работы у него произошёл конфликт с владельцем клуба Леонидом Федуном. В результате Газизов вернулся в «Уфу», в которой сделал себе имя.

Полузащитник Виктор Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды с правом выкупа. По итогам сезона московский клуб решил оставить нигерийского футболиста в своей команде.

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