https://static.news.ru/photo/1c22df40-e22e-11e9-9a2b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо опроверг слухи о работе в одном из российских клубов. Он был замечен на матче российского чемпионата, но не рассказал, кто его нанял.

Я приехал в Россию посмотреть футбол. Я слышал разные разговоры про «Спартак», «Динамо». Все это неправда. Я здесь с ассистентом, и мы приехали посмотреть два матча, — сказал Гаттузо.

Ранее News.ru сообщал, что бывший главный тренер футбольного клуба «Милан» итальянец Дженнаро Гаттузо приехал в Москву ради возможного трудоустройства в «Динамо» или «Спартак». Поездка организована известным футбольным агентом Марко Трабукки. Наиболее вероятна работа Гаттузо в «Спартаке», где он будет работать до прихода в клуб Станислава Черчесова, который, как сообщалось, может возглавить «красно-белых» после чемпионата Европы — 2020.