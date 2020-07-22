Ганус заявил о намерении сохранить за собой пост главы РУСАДА

https://static.news.ru/photo/5f8094fa-cb2e-11ea-9d2d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не намерен покидать свой пост.

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Ранее по инициативе Олимпийского и Паралимпийского комитетов России был проведён углублённый аудит РУСАДА, выявивший нарушения в его деятельности. Кроме того, по результатам проверки Гануса заподозрили в нецелевом расходовании средств и причастности к коррупции. 21 июля РУСАДА опубликовало ответ на этот отчёт, в котором отвергло результаты аудита.

По словам Гануса, от него хотят, чтобы он добровольно покинул свой пост, что, в свою очередь, станет частью «перезагрузки» агентства.

Но я пришел сюда не гламурить, для меня это миссия, борьба за чистый спорт, поэтому пост покидать я не буду, — заявил глава РУСАДА.

Он подчеркнул, что делает всё, чтобы не дать возможности «незаконным образом перезагрузить РУСАДА», передаёт «Интерфакс».

Мы аудируем другие агентства, на нас равняются другие, нас уважают, — сказал гендиректор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировали результаты аудиторского отчёта, который был проведён по заказу Олимпийского комитета РФ. В сообщении отмечается, что предоставление аудиторам документов осуществлялось на основании письменных запросов аудиторов. В РУСАДА заявили о намеренной фабрикации фактов в аудите, направленной против генерального директора и заместителя генерального директора агентства.