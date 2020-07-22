Ганус заявил о намерении сохранить за собой пост главы РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не намерен покидать свой пост.
Об этом он
По словам Гануса, от него хотят, чтобы он добровольно покинул свой пост, что, в свою очередь, станет частью «перезагрузки» агентства.
Но я пришел сюда не гламурить, для меня это миссия, борьба за чистый спорт, поэтому пост покидать я не буду, — заявил глава РУСАДА.
Он подчеркнул, что делает всё, чтобы не дать возможности «незаконным образом перезагрузить РУСАДА»,
Мы аудируем другие агентства, на нас равняются другие, нас уважают, — сказал гендиректор.
Ранее NEWS.ru писал о том, что представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировали результаты аудиторского отчёта, который был проведён по заказу Олимпийского комитета РФ. В сообщении отмечается, что предоставление аудиторам документов осуществлялось на основании письменных запросов аудиторов. В РУСАДА заявили о намеренной фабрикации фактов в аудите, направленной против генерального директора и заместителя генерального директора агентства.
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