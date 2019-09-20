https://static.news.ru/photo/3090957a-db90-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, комментируя иск, поданный на него российскими спортсменами из-за интервью французскому изданию L'Equipe, заявил, что технический перевод, видимо, не очень удался.

Очень интересно. Я могу сказать, что была неточность в заявлении, я просил внести правки, направив информационное письмо (в редакцию. — News.ru). Всё интервью верное, но технический перевод, видимо, не очень удался. Я вообще не знаю, о чём разговор. Мы говорили как о положительных, так и отрицательных моментах, — сказал он на пресс-конференции.

В интервью французам Ганус раскритиковал руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким спортсменам из Чувашии проводились запрещённые переливания крови под прикрытием со стороны региона.

Не было (упомянуто в интервью. — News.ru) конкретных спортсменов, но факт фиксации нарушения по Чувашии есть. Я читал заключения, и всё это подтверждается. И представьте себе, это только в одном центре (подготовки. — News.ru). А что в других? Мы будем работать над этим делом чётко и прагматично. И главное — сделать правильные выводы, — сказал Ганус.

Глава РУСАДА добавил, что не завидует правительству Чувашии, которое оказалось в подобной ситуации, потому что «они фактически себя подставили».

Мы боремся за чистоту спорта в рамках наших полномочий, — заключил Ганус.

Девять спортсменов подали в Савёловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe, писал News.ru.