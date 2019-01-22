Глава РУСАДА Ганус отреагировал на решение WADA

https://news.ru/storage/news/8a23da804fa9593c01d28d60abd29399/34a61f7c-4fab-4bd5-bf96-2c15b4096c26_850.jpg Игорь Иванко/АГН «Москва»

Юрий Ганус

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердить статус соответствия российской организации.

По словам Гануса, он рад данному решению. Он добавил, что организация может продолжать работать, хотя и остаются дополнительные обязательства.

«Мы действительно отошли даже хотя бы на время от края», — цитирует его Sport24.

Ранее News.ru писал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января. Следующая задача для РУСАДА заключается в том, чтобы до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, хранящиеся в Московской лаборатории.