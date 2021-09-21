Гандболистов юношеской сборной России заподозрили в ставках на свои матчи

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) отстранила от участия в соревнованиях под своей эгидой восьмерых игроков национальной юношеской сборной до 19 лет. Молодые люди подозреваются в участии в противоправных схемах, связанных со ставками на матчи с участием сборной России, сообщает пресс-служба ФГР.

Предметом подозрений стали несколько матчей юношеского чемпионата Европы по гандболу, прошедшего в Хорватии в августе 2021 года. Российские гандболисты выступили там неудачно, заняв 15-е место из 16 участников.

В числе подозреваемых игроков оказались Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко.

Доклад комиссии по этике будет заслушан на ближайшем заседании исполкома ФГР 29 сентября, после чего будут определены дальнейшие действия в отношении данных игроков.

Как сообщалось ранее, женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио.