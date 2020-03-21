https://static.news.ru/photo/1ce2c7ea-6c3c-11ea-b5d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/Global Look Press

Двукратная чемпионка мира по волейболу, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Екатерина Гамова считает, что говорить о переносе Игр 2020 года в Токио рано.

Сейчас ходят разговоры об этом, но я считаю, что ещё рано — есть время посмотреть, как будет развиваться ситуация, — цитирует Гамову ТАСС.

Гамова отметила, что ещё есть время принять решение, но если здоровью спортсменов будет что-то угрожать, нужно будет отменить соревнования.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.

Как писал NEWS.ru ранее, Греция передала олимпийский огонь оргкомитету летних Олимпийских игр Токио-2020 днём 19 марта. Церемония прошла на Панафинейском стадионе в Афинах без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Также было отменено театральное представление.