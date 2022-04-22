«Фьюри слишком хитёр для Уайта»: прогноз Максима Бабанина на бой

Российский тяжеловес Максим Бабанин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил шансы британского боксёра Диллиана Уайта на победу в поединке с соотечественником Тайсоном Фьюри. Россиянин считает, что претенденту может помочь только разовый нокаутирующий удар.

У Уайта есть шанс на один удар. Он бьёт сильно. Но Фьюри необычайно хитёр. По нему будет сложно попасть. Думаю, что Фьюри его спокойно разберёт, если всё грамотно сделает. Наверняка стартовые раунды он проведёт аккуратно, а затем уже сделает свою работу, — сказал Бабанин.

Россиянин одержал победу над Тайсоном Фьюри в финале юниорского чемпионата Европы в 2007 году. 24 апреля в Лондоне Фьюри проведёт бой с Диллианом Уайтом за титул чемпиона мира по версии WBC. В активе Тайсона 31 победа и одна ничья. На счету Уайта 28 побед и два поражения.

Ранее Фьюри отказался как-либо комментировать свою дружбу с главой ирландского наркокартеля Дэниелом Кинаханом, объявленным в международный розыск.