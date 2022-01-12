Фьюри пообещал поставить на место «стероидного средневеса» Усика

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что собирается отобрать пояса по версиям WBA, IBF и WBO у украинца Александра Усика. Также в своём обращении через Twitter британский боксер обвинил соперника в нарушении антидопинговых правил.

Энтони Джошуа, я не могу поверить, что ты позволил Усику вернуть все пояса в Украину после тяжёлой работы, которую проделал я для того, чтобы титулы оказались в Великобритании. Моя работа пропала даром. Джошуа – невероятно бесполезный бомж. К нему подобрался маленький стероидный средневес и забрал все пояса. Для возвращения титулов понадобится настоящий ланкастерский «бомбардировщик» – такой как я. Я оставлю маленького бесполезного украинца без поясов, которые вернутся в Англию, – сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри в 2015 году победил украинца Владимира Кличко и стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO. Впоследствии спортсмен приостановил свою карьеру, и все пояса оказались у его соотечественника Энтони Джошуа, который проиграл их в сентябре прошлого года Александру Усику.

Отметим, что украинский боксер никогда не выступал в среднем весе и не обвинялся в нарушении антидопинговых правил.

В данный момент представители Усика и Джошуа обсуждают проведение реванша, который может состояться весной этого года. Одновременно организация WBC обязала Фьюри провести обязательную защиту титула против британца Диллиана Уайта.

Ранее сообщалось, что бывший тренер экс-чемпиона мира в тяжёлом весе Владимира Кличко Сергей Городничев высказал мнение, что бой украинского боксёра Александра Усика с британцем Энтони Джошуа был договорным.