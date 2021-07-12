Фёдор Емельяненко будет поступать на агронома

Боец ММА и бывший депутат Белгородской областной думы Фёдор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Он будет поступать на факультет агрономии. Об этом сообщили РИА Новости.

Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура «Садоводство», на заочное отделение, — рассказал представитель приёмной комиссии.

Абитуриенты начнут сдавать экзамены в конце неделе, а зачислят поступивших в конце сентября.

Фёдор Емельяненко четыре раза становился чемпионом мира по смешанным единоборствам в Pride FC, дважды — в RINGS и WAMMA. Многие эксперты называют его лучшим бойцом в истории, несмотря на то, что он так и не выступил в главной мировой лиге UFC.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко выйдет в клетку 23 октября на турнире Bellator в Москве. Соперник 44-летнего бойца пока неизвестен. Турнир Bellator в Москве станет первым, который организация проведёт в России. Последний раз Емельяненко выступал в декабре 2019 года.