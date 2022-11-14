Футбольный стюард помешал игроку сделать предложение девушке во время матча Во время матча Первой лиги Белоруссии футбольный стюард помешал игроку сделать предложение

Фото: Официальная страница ФК «Сморгонь» Вконтакте

Во время матча Первой лиги Белоруссии между «Сморгонью» и «Волной» (2:0), который прошел 12 ноября, футбольный стюард помешал 22-летнему защитнику Владиславу Шубовичу сделать предложение во время празднование гола. Футболист реализовал пенальти на 85-й минуте игры, после чего побежал делать предложение своей девушке, однако в дело вступил стюард.

Мужчина в оранжевой жилетке оттолкнул возлюбленную Шубовича, что очень не понравилось игроку. В ответ спортсмен ударил ассистента в плечо. Конфликт удалось уладить, после чего футболист встал на одно колено и завершил начатое.

Судья показал желтую карточку Шубовичу из-за «неспортивного» празднования, однако защитник не обиделся и «дал пять» рефери.

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