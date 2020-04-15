Футболисты «Ювентуса» вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7d1f9e4a-7f41-11ea-a748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболисты туринского «Ювентуса» Блез Матюиди и Даниэле Ругани вылечились от коронавируса.

Как сообщает сайт команды, оба спортсмена дважды сдали тест на COVID-19. Результаты оказались отрицательными.

15 марта 2020 года защитник футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани пополнил число итальянцев с заболеванием. 17 марта Матюиди стал вторым игроком футбольного клуба, который заразился коронавирусом. 22 марта был помещён на карантин с тем же диагнозом нападающий Пауло Дибала.

Ранее сообщалось, что технический директор итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини и его сын, полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини заражены коронавирусом. Ранее Паоло Мальдини контактировал с больным коронавирусом человеком, после чего у него появились симптомы. Сейчас он с сыном чувствует себя хорошо, писал NEWS.ru.