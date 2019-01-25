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Футболисты «Луча» приступили к тренировкам по WhatsApp

ФК «Луч» (Владивосток)/vk.com

спорт [ версия для печати ]

Спортивный директор футбольного клуба «Луч» из Владивостока Андрей Скорочкин рассказал, что игроки получают инструкции к тренировкам по мессенджеру WhatsApp. Это связано с финансовыми проблемами в команде.

«Сейчас игроки поддерживают физическую форму самостоятельно. У нас есть группа в WhatsApp, где расписаны задания, которые нужно выполнять», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он добавил, что надеется на скорое разрешение финансовых трудностей.

Ранее News.ru сообщал, что задолженность «Луча» составляет около 400 миллионов рублей. Клуб после 24 туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает 9-е место в турнирной таблице.


#футбол #Луч
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