Футболисты «Краснодара» согласились на значительное понижение зарплаты

Российские футболисты «Краснодара» пошли навстречу руководству клуба, которое попросило игроков согласиться на понижение зарплаты. По данным «Матч ТВ», у отдельных игроков зарплата снизится в два раза, а у некоторых — в три.

Издание отмечает , что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий столкнулся с финансовыми проблемами из-за блокировки своих счетов в европейских банках. В том числе по этой причине клуб покинули практически все иностранные футболисты.

При этом остаётся неясным, на какой срок рассчитана мера с понижением зарплаты.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что футбольный клуб не останется без его поддержки несмотря на то, что бизнесмен потерял 80% своего капитала. Финансовые трудности бизнесмена связаны с обвалом акций российской компании ЛУКОЙЛ, в которой он является вице-президентом.