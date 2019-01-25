Футболисты «Спартака» будут платить за нецензурную брань

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о борьбе с нецензурной бранью в команде.
В эфире «Матч ТВ» специалист заявил, что за нарушение запрета на мат игрокам грозит штраф. Он добавил, что лично «жёстко» борется с инцидентами непристойной ругани.
Кононов возглавил «красно-белых» в ноябре 2018-го после увольнения с поста итальянца Массимо Карреры. После 17 туров чемпионата страны «Спартак» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы.
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