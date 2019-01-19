Футболист получил травму во время переобувания

Защитник «Фулхэма» Алфи Моусон не сыграет в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Футболист получил травму.
По словам главного тренера команды Клаудио Раньери, это произошло, когда игрок переобувался.
«Это очень странная травма. Он просто менял бутсы. Это невероятно. Я не знаю, сколько времени ему понадобится на восстановление после повреждения», — цитирует Раньери BBC.
25-летний Моусон выступает за «Фулхэм» с 2018 года. В текущем сезоне из-за травм он вышел на поле только в 13 матчах чемпионата.
Как писал News.ru, футболиста ЦСКА вызвали на просмотр в Европу.