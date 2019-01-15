Футболист испугался молнии и лишился чувств во время игры

https://news.ru/storage/news/5738097171fdc619a4a0873333afd5ab/46e69e30-c10f-4b45-89e6-d036f81ec8cd_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Защитник бразильского «Агуа Санта» Энрике потерял сознание во время матча третьего раунда Кубка Сан-Паулу среди юниоров против «Атлетико» после того, как снаружи стадиона ударила молния.

По сообщению Globoesporte, футболист испугался удара, добежал до скамейки запасных и упал без чувств. Находившиеся рядом медики оперативно оказали помощь футболисту, и ему не потребовалась госпитализация. Инцидент произошёл на 47-й минуте матча.

"Minha visão ficou escura e apaguei", diz jogador do Água Santa, após raio em jogo com o Atlético-MG https://t.co/TIfZ3Pclar pic.twitter.com/MahRaCCTcG — globoesportecom (@globoesportecom) 14 января 2019 г.

Встреча завершилась победой «Атлетико» со счётом 1:0.

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