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Футболист испугался молнии и лишился чувств во время игры

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Защитник бразильского «Агуа Санта» Энрике потерял сознание во время матча третьего раунда Кубка Сан-Паулу среди юниоров против «Атлетико» после того, как снаружи стадиона ударила молния.

По сообщению Globoesporte, футболист испугался удара, добежал до скамейки запасных и упал без чувств. Находившиеся рядом медики оперативно оказали помощь футболисту, и ему не потребовалась госпитализация. Инцидент произошёл на 47-й минуте матча.

Встреча завершилась победой «Атлетико» со счётом 1:0.

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#футбол #БРАЗИЛИЯ
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