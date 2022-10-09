Футболист Икер Касильяс объяснил свое сообщение о каминг-ауте Футболист Икер Касильяс объяснил сообщение о каминг-ауте взломом аккаунта в Twitter

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Испанский футболист Икер Касильяс

Экс-голкипер сборной Испании по футболу Икер Касильяс заявил, что его Twitter-аккаунт взломали, после того, как со страницы футболиста было опубликовано сообщение от его лица, что он гей. Спортсмен извинился перед своими фанатами, а также перед ЛГБТ-сообществом из-за ранее опубликованного сообщения.

Аккаунт был взломан. К счастью, все в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно же, приношу извинения перед ЛГБТ-сообществом, — написал Касильяс в Twitter.

Твит с «каминг-аутом» был удален, также удален ответ от аккаунта легенды «Барселоны» Карлеса Пуйоля, который написал: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер», добавив к тесту романтические смайлы.

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут, она призналась, что у нее есть девушка. Спортсменка поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая в июне тоже совершила каминг-аут.

В июне пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер заявил, что гомосексуальность — абсолютно нормальная вещь. Он выразил непонимание того, почему до сих пор остаются люди, которые не понимают, что любовь — для всех.