Футболист «Барселоны» потребовал зарплату в €200 млн за 5 лет

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отказался подписывать новое соглашение с клубом. 24-летний футболист настаивает на увеличение зарплаты, сообщает журналист Жерар Ромеро в своём Twtter.

По информации инсайдера, француз рассчитывает получить оклад в размере €200 млн до уплаты налогов сроком на пять лет. Кроме того, он требует единовременную выплату для себя и своего агента в размере €20 млн за подписание контракта.

Форвард уверен, что подобное предложение может поступить ему летом 2022 года. В этой связи Дембеле отказался подписывать новый контракт с «Барселоной». В свою очередь руководство клуба считает требования футболиста завышенными. «Барселона» изучает возможность не выпускать Усмана на поле до конца сезона, если нападающий не будет продан в январе.

В нынешнем сезоне Дембеле провёл шесть матчей за клуб в чемпионате Испании и отметился двумя голевыми передачами. Сумма отступных в контракте француза составляет €500 млн. «Барселона» готова её снизить, чтобы привлечь потенциального покупателя.

Ранее бывшего координатора и тренера академии каталонского футбольного клуба «Барселона» Альберта Бенайжеса заподозрили в сексуальных домогательствах в отношении молодых игроков команды. В полицию уже поступило шесть заявлений от бывших подопечных наставника.