Фуркад выступил против отстранения российских спортсменов

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад поддержал российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований. В интервью Metaratings.ru чемпион мира по биатлону выразил мнение, что данное решение носит исключительно политический характер.

Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идёт не только о спорте, это уже вопрос политики. Россия не маленькая страна, и она в состоянии пройти через это. Я не думаю, что отстранение спортсменов — это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше, — сказал Фуркад.

Накануне бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что российские спортсмены не будут менять гражданство из-за невозможности соревноваться на международном уровне. Обладатель Кубка мира 1996 года считает, что биатлонисты не решатся на такой шаг из патриотизма.

2 марта исполнительный совет IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия на этапах Кубка мира. Члены совета приняли во внимание новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к атлетам из этих стран. 17 марта это решение вступило в силу и будет действовать, как минимум, до сентября 2022 года.