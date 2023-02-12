Фуркад призвал допустить российских спортсменов к международным стартам Пятикратный олимпийский чемпион Фуркад выступил за допуск россиян к международным стартам

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Мартен Фуркад

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, член Международного олимпийского комитета (МОК) француз Мартен Фуркад призвал рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Свою позицию он изложил в эфире норвежского телеканала NRK. По словам Фуркада, ему будет стыдно за свою страну, если она решит запретить россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде в Париже.

Как представитель спортсменов я считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Это главный посыл. <...> Мне будет очень стыдно за свою страну, если она решит запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Мы невероятно гордимся тем, что можем показать миру, насколько прекрасна Франция. И я не понимаю, как мы можем приветствовать мир без российских и белорусских спортсменов. Для меня это не то, за что мы можем стоять, — сказал Фуркад.

Мартен Фуркад был избран членом МОК 19 февраля 2022 года. Он получил членство на правах представителя комиссии спортсменов МОК, в которую его избрали по решению атлетов, участвовавших в Олимпийских играх в Пекине.

25 января в МОК заявили о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений, в том числе выступление под нейтральным флагом и без гимна.

На следующий день в МОК заявили, что пока не разработали критерии, по которым будут определять позицию российских и белорусских спортсменов в отношении военного конфликта на территории Украины.

9 февраля стало известно, что МОК не рассматривает возможность участия сборных России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже с флагами и гимнами.