Фуркад отправится на этап Кубка мира в Антхольц

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону объявил состав на шестой этап Кубка мира, который пройдёт в итальянском Антхольце. Об этом сообщил Nordic Magazine.
В составе женской команды на старт поедут Селия Эмонье, Анаис Бесконд, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Жулия Симон и Каролин Коломбо.
Мужская сборная отправится в Италию в составе Симона Дестьё, Кентена Фийона-Майе, Антона Гигонна, Эмильена Жаклена, а также Симона и Мартена Фуркадов.
В программе этапа — две спринтерские гонки, две гонки преследования, а также два масс-старта.
Шестой этап Кубка мира по биатлону пройдёт с 24 по 27 января.
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