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Фуркад отправится на этап Кубка мира в Антхольц

Мартен Фуркад Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Мартен Фуркад

спорт [ версия для печати ]

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону объявил состав на шестой этап Кубка мира, который пройдёт в итальянском Антхольце. Об этом сообщил Nordic Magazine.

В составе женской команды на старт поедут Селия Эмонье, Анаис Бесконд, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Жулия Симон и Каролин Коломбо.

Мужская сборная отправится в Италию в составе Симона Дестьё, Кентена Фийона-Майе, Антона Гигонна, Эмильена Жаклена, а также Симона и Мартена Фуркадов.

В программе этапа — две спринтерские гонки, две гонки преследования, а также два масс-старта.

Шестой этап Кубка мира по биатлону пройдёт с 24 по 27 января.

Ранее News.ru сообщал, что чемпионка по биатлону получила российское гражданство.


#биатлон #сборнаяФранции #МартенФуркад
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