Сборная России осталась без медалей в пасьюте на КМ

https://news.ru/storage/news/cc8ef3871dabe422a03e3259e2cf32e3/dc7ddf3c-bc0f-46be-8a8d-545bfd173f37_850.jpg Julia Rahn/imago sportfotodienst/Global Look Press

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене (32,22.3). Вторым с отставанием в 13,7 секунды финишировал немец Арнд Пфайфер, третьим — норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+16,1).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, показавший 7-е время (+43). Матвей Елисеев занял 29-е место, Евгений Гараничев — 39-е, Дмитрий Малышко с четырьмя промахами на лёжке — 49-м, Алексей Слепов — 50-м.

Фуркад — пятикратный чемпион Олимпийских игр и многолетний лидер гонки за Большой хрустальный глобус (награда лучшего спортсмена по итогам биатлонного сезона). На этапах Кубка мира в сезоне-2018/19 он пока не добился успеха: в словенской Поклюке француз в спринте пришёл к финишу 24-м, что стало худшим результатом за последние два года, а в пасьюте снялся с дистанции на последнем круге.

На втором этапе КМ в Хохфильцене Фуркад планирует выступить во всех видах программы. В спринте накануне он стал вторым, уступив норвежцу Йоханнесу Бё (24:49.2) 8,6 секунды.

Ранее News.ru писал, что Фуркад признал превосходство соперника.